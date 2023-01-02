Полностью вывести аэродром из стоя очень сложно.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему с российских аэродромов продолжает взлетать боевая авиация даже после взрывах на этих объектам. Он отметил, что главная часть на каждом аэродроме – это взлетно-посадочная полоса, которую не так просто повредить, не говоря уже об уничтожении.

Отвечая на вопросы подписчиков на своем YouTube-канале Жданов подчеркнул, что аэродром – это довольно сложное инженерно-техническое сооружение, которое имеет огромный запас прочности.

"Представьте себе, если садится стратегический бомбардировщик – у него несколько сотен тонн может быть посадочный вес. А если он садится, допустим, с ракетами – не делал пуски и садится? Или взлетный вес, когда он заправлен и с ракетами. Взлетно-посадочная полоса – это очень прочное сооружение. А в самом аэродроме это самый главный элемент", – добавил эксперт.

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По словам Жданова, если взлетно-посадочная полоса целая, значит аэродром может функционировать даже без средств навигации. При этом бортовые системы позволяют летчикам осуществлять взлет и посадку без дополнительной системы навигации.

"Для того, чтобы, допустим, уничтожить полосу взлетно-посадочную полосу, надо применять что-то типа бетонобойных боеприпасов или бункерные бомбы, которые имеют высокую проникающую способность через бетон и подрываются, для того, чтобы вывернуть ее наизнанку. Поэтому вы можете все стереть с лица земли, но если взлетно-посадочная полоса осталась целой, с нее сгребаются все обломки, она тщательно вымывается, чтобы не было остатков горюче-смазочных материалов на ней, и ее можно дальше эксплуатировать. Вплоть до того, что выставляют аккумуляторные фонари, которые подсвечивают эту полосу для обеспечения полетов", – продолжил он.

Жданов еще раз отметил, что уничтожить аэродром очень и очень сложно. В качестве примера эксперт привел бомбардировку аэродрома в Сирии несколько лет назад.

"При Дональде Трампе – по-моему, в 17-м или 18-м году – был осуществлен массированный – там около ста ракет было – удар "Томагавками" по аэродрому в Сирии, в Дамаске. И что? Ничего. Да, военные объекты пострадали на этом аэродроме, некоторые разрушены. Но аэропорт через некоторое время возобновил свою работу, взлетно-посадочная полоса не пострадала. Хотя там применялись именно противобункерные (бомбы – ред.) для того, чтобы уничтожить авиацию, находящуюся в ангарах, в бетонных капонирах. Есть специальные капониры, которые имеют железобетонную конструкцию, еще и обвалованы землей. Так что аэродром очень тяжело вывести из строя", – резюмировал он.

"Бавовна" на российских аэродромах: последствия

В течение последних нескольких недель на территори военных аэродромах РФ происходила "бавовна". Взрывы гремели, в том числе, в Энгельсе Саратовской области. По данным журналиста Владимира Золкина, в результате последних взрывов на аэродроме "Энгельс" были повреждены 5 бомбардировщиков Ту-95.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российское командование прячет свои бомбардировщики, поскольку понимает, что Украина может их уничтожить. По его словам, в России не очень много пригодных самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки территории Украины с воздуха.

В британской разведке считают, что периодические взрывы на аэродромах на территории РФ свидетельствуют о проблемах с имеющимися у страны средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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