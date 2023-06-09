Обозреватель призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Российские войска могут активизировать удары по тыловой части Украины.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, у россиян сейчас очень жесткая паника из-за происходящего в Запорожской области, и удары по мирным городам вполне вписываются в их маниакальный менталитет.

"Российские оккупанты с 8 на 9 июня предприняли 2 ракетные атаки по территории Украины. Первая, довольно несвойственно для российских войск, была проведена ещё в светлое время суток, посредством 2-х КРМБ "Калибр". Вторая, привычно ночью, но малым количеством Х-101/555. Всего было 6 целей", - отметил он.

Эксперт добавил, что не стал бы "расслабляться" из-за количества целей:

Напомню, что 4 июня оккупанты задействовали 6 ракет Х-101/555, а уже 6 июня нанесли удар 35 ракетами Х-101/555. Не исключено, что это может быть новой систематикой ударов у РОВ. Но пока это только предположение".

Россия получила сотни иранских дронов - что сообщалось

Как писал УНИАН, в Белом доме заявили, что, скорее всего, Россия углубляет оборонное сотрудничество с Ираном.

Отмечалось, что РФ получила сотни ударных дронов, которые она использует для ударов по Украине.

Белый дом заявил, что БПЛА перевезли через Каспийское море, а затем использованы российскими войсками против Украины.