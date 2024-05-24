Перед полномасштабным вторжением в Украину Россия имела на вооружении 110 единиц этих самолетов, говорит Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что для оккупантов 2024 год начался с серьезных потерь в авиации. Украинское небо становится для российских самолетов еще более опасным.

"За все время полномасштабной войны в Украине Воздушные силы РФ потеряли 25 фронтовых бомбардировщиков-недоистребителей Су-34. Последняя верификация потерь датирована 22 декабря 2023 года. Согласно же неверифицированным данным, Воздушные силы РФ потеряли за два года более 50 Су-34", – приводит его слова издание "Факты".

Отмечается, что перед полномасштабным вторжением в Украину Россия имела на вооружении 110 единиц этих самолетов. При этом боеспособными были менее 100 Су-34. Однако враг и в дальнейшем продолжает их производить. Речь идет об от 10 до 12 самолетов в год – около 1 в месяц.

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"Если РФ будет терять 2-3 Су-34 в месяц, то компенсировать их потери производством будет невозможно, а общая численность будет идти в минус", –пояснил Коваленко.

По мнению эксперта, 2024 год станет годом вытеснения российской авиации из украинского неба. Способствовать этому будет, в частности, поступление истребителей F-16.

Потери РФ в авиации

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 355 самолетов и еще 326 вертолетов.

Примечательно, что в последние дни украинские военные все чаще "приземляют" вражеские Су-25. Так, 23 мая 110-я отдельная механизированная бригада сообщила о сбитии очередного штурмовика РФ.

Накануне Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении вражеского штурмовика Су-25 на Покровском направлении.

Военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан объяснял, что Су-25 является основным тактическим штурмовиком, который работает уже длительное время, около 40 лет. По его словам, Украина имеет некоторые ПЗРК и ЗРК, которые могут доставать Су-25 на предельно малых высотах на больших расстояниях.

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