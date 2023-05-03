Ликвидировано 17 захватчиков и два наблюдательных пункта.

Военные моряки уничтожили "партию" военных, наблюдательные пункты и технику Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-центре командование Военно-Морских сил ВС Украины, за минувшие сутки достигли определенных успехов.

В частности, личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями национального флота уничтожены 17 оккупантов, два наблюдательных пункта и единица инженерной техники.

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Вполне вероятно, что потери врага значительно больше, потому что информация о них пока уточняется.

Война в Украине - потери оккупантов

Ранее сообщалось, что 30 апреля морская пехота и другие подразделения ВМС ВС Украины уничтожили 10 оккупантов и два минометных расчета. Добавляется, что за прошедшую неделю (до 28 апреля) ВМС ВСУ уничтожили более 140 оккупантов, вражеские танки, артсистемы и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и уничтожать его личный состав и техники. За минувшие сутки, 2 мая, украинские защитники ликвидировали еще 520 российских захватчиков.

По данным Генштаба, общие потери врага уже составили около 191 940 человек.

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