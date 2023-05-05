В свою очередь, Россия продолжает применять тактику террора, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения Украины.

Украинская военная авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 мая. Отмечается, что украинские защитники также уничтожили 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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Удары России по Украине 4 мая

В свою очередь, 4 мая Россия нанесла по Украине массированный удар с применением иранских ударных БпЛА "Shahed". Всего было запущено 24 дрона-камикадзе, из них 18 уничтожено нашими защитниками.

"Российская Федерация и в дальнейшем применяет тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что в результате совершенных Россией военных преступлений есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 4 мая Силы обороны Украины отразили около 50 вражеских атак. По данным Генштаба, противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Между тем в разведке США считают, что Россия, скорее всего, не сможет провести значительную наступательную операцию в 2023 году, независимо от итогов украинского контрнаступления. Отмечается, что Россия испытывает нехватку боеприпасов и живой силы.

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