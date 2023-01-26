Свитан подчеркнул, что город сейчас лежит как на ладони перед нашими военными.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские войска отошли от Соледара Донецкой области и заняли более выгодные позиции. Теперь ВСУ просто выжигают российских оккупантов, которые находятся в городе.

"Мы вышли из города Соледар, где уже не было возможности удерживать определенные рубежи, на лучшие позиции. После того, как российская артиллерия уничтожила рубежи обороны в Соледаре, не было смысла его удерживать", – объяснил эксперт в эфире Апостроф TV.

По его словам, в этой ситуации оптимально удерживать левый берег реки Бахмутка, где начинаются определенные возвышенности. С них гораздо удобнее уничтожать врага в самом Соледаре.

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"Город сейчас лежит как на ладони перед нашими военными. И наша арта сейчас выжигает россиян в самом Соледаре. Здесь проблем больших нет, мы удерживаем линию обороны и не даем россиянам обойти Бахмут с востока", – подчеркнул Свитан.

Бои за Соледар

В районе Соледара Донецкой области длительное время шли тяжелые бои. Россияне уничтожили всю инфраструктуру города.

25 января 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны Украины покинули город Соледар и закрепились на ранее подготовленных рубежах. Такое решение было принято для сохранения жизни украинских военных.

Позже он добавил, что Россия во время боев за Соледар на Бахмутском направлении потеряла столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

Командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" заявил, что украинским защитникам, которые были вынуждены отойти от Соледара, нужно больше боеприпасов, чтобы выбить оттуда российских оккупантов.

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