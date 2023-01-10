Украинские защитники ликвидировали 13 оккупантов.

Украинские защитники показали уникальные кадры, снятые в окрестностях Бахмута, за который идут жестокие бои. ВСУ четко и слажено уничтожили врага и захватили позиции россиян.

"Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который содержали российские солдаты. Данный опорный пункт ранее удерживался украинскими военными, впрочем был потерян в результате вражеских атак", - говорится в сообщении командования Сил специальных операция в Facebook.

Отмечается, что благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО уничтожили 13 взяли в плен пятерых оккупантов. Позиции неприятеля перешли под контроль операторов Сил особых операций.

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Ситуация в Бахмуте - что известно

Уже несколько месяцев украинские военные доблестно защищают крепость Бахмут. При этом российские оккупанты не оставляют попыток штуррмовать город. Этим планам не суждено сбыться, ведь бойцы ВСУ не планируют уступать, а россияне несут огромные потери.

При этом офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск армии Украины Тарас Березовец выразил мнение, что противостояния за Бахмут достигнет своего пика в январе 2023 года.

В свою очередь представители британской разведки сообщили, что за последние четыре дня российские войска и боевики ЧВК "Вагнера" тактически продвинулись к городу Соледар на Донбассе, что является попыткой обойти Бахмут с севера и с востока.

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