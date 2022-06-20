Жданов считает, что проблем с переходом через Днепр не возникнет.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, как Вооруженные силы Украины будут перебираться через реку Днепр после освобождения временно оккупированного Херсона.

В своем Youtube-канале эксперт объяснил, что существует риск подрыва Антоновского моста, который находится на западе от Херсона.

"Если мост и будет взорван, то, поверьте, найдутся средства для переправы через Днепр", - говорит он.

По словам Жданова, понтонный мост там вряд ли удастся навести по причине его ширины. В Херсоне она достигает 1,7 км.

"Мост при сильном течении не наведут, но плавсредства для переправки войск, я думаю найдутся. А может быть принято решение Генштабом и будет вклинение и прорыв на Новую Каховку. И тогда мы по дамбе можем спокойно перейти через Днепр в Новой Каховке и развивать наступление от Мелитополя в направлении Херсона. И заходить с двух сторон. Вариантов может быть очень много", - отметил эксперт.

Он также пояснил, что оккупанты не могут повредить Каховскую ГЭС, потому что она держит уровень воды в Днепре и обеспечивает работу Северо-Крымского канала.

"Если на Каховской ГЭС открыть шлюзы и снизить уровень воды в Днепре, то Северо-Крымский канал останется без воды. Такая вот дилемма у русских по поводу разрушения/неразрушения Каховской ГЭС", - отметил он.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. Недавно от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

В оккупированном городе активно действует украинское подполье - местные патриоты регулярно напоминают оккупантам, что вскоре им придется бежать или сдаваться.