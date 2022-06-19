Самойленко уверен в том, что враг двигался четко по дорогам и мостам, где не были установлены минные заграждения.

Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко объяснил, почему считает, что перед российским вторжением в Украину минные поля на прилегающей к Крыму территории не были разминированы.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Я работал председателем областного совета. Некоторые тайны, которые существуют в области или в государстве, до меня не доходят. Но для того, чтобы провести разминирование, как обвиняли, за последние годы, такие действия были бы заметны. По крайней мере, я бы о них знал, если бы действия какие-то происходили", - рассказал Самойленко.

Согласно одному из обвинений, пояснил председатель облсовета, прилегающие к оккупированному Крыму территории Херсонской области разминировали во время строительства на КПВВ в 2019 году.

"Оно произошло на достаточно небольшой площади. Это почти в разрезе дороги, которая идет в поселке Каланчак и Чонгар. Я не знаю расположения [минных полей] и не буду на себя брать (ответственность - ред.), что они существуют. Но демонтажа минных полей во время строительства КПВВ не происходило", - заявил он.

Самойленко также опроверг и вторую версию "разминирования" полей, которая касалась вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук:

"Для этого якобы было ликвидировано минное заграждение. На самом деле все действия, которые происходили, они происходили на путепроводе. Это дорога, по которой ездили машины. Она не была заминирована".

Самойленко уверен в том, что все минные поля, которые существовали по состоянию на 24 февраля "находились на местах", но, по его мнению, враг знал об их местоположении и двигался четко по дорогам и мостам, где не было установлено минных заграждений.

"Почему [дорога] не простреливалась, почему она не была каким — то образом ликвидирована, - я не могу этого говорить. Это вопрос к военному руководству. Но до последнего дня мы, приезжая на КПВВ, (видели, что, - ред.) везде были установлены таблички - Мины. Разминировать такие площади невозможно. Это фантазия или разгон измены, как у нас любят делать политики, когда немножко опасность отошла в сторону", — пояснил председатель облсовета.

Как сообщал советник председатель ОПУ Алексей Арестович, продвижение ВСУ в Херсон может перерасти в контрнаступление.

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