"Горячее всего" было на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

В течение минувших суток украинским защитникам но защитницам удалось отбить более 80 российских атак на нескольких направлениях. "Горячее всего" было на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений с врагом.

Так, на Купянском направлении россияне при поддержке авиации штурмовали украинские позиции вблизи Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Здесь ВСУ отбили 8 российских атак.

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На Лиманском направлении противник также при поддержке авиации вел штурмовые действия возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области. Однако все попытки оккупантов продвинуться оказались безуспешны.

На Бахмутском направлении украинские военные отбили 16 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также российские террористические войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, используя для поддержки авиацию, однако украинские воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, Силы обороны Украины отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне при поддержке авиации вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ было отбито 18 атак врага.

В то же время на Шахтерском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле Старомайорского Донецкой области, а на Запорожском - в районе Роботино Запорожской области. Успеха враг не имел.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там они наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам россиян.

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Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков американского Института изучения войны, на Авдеевском направлении основные бои ведутся в районе населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое.

Также Украинские войска отбили российские атаки на восток и юго-восток от Новокалинового; Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

Со ссылкой на российских пропагандистов ISW сообщает, что ВСУ осуществили успешную контратаку и вернули некоторые ранее утраченные позиции вблизи Водяного.

На левом берегу Херсонской области, по данным ISW, наши войска атаковали вблизи Пойм (10 км юго-восточнее Херсона), Песчановки, Подстепного и крынок.

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