Несмотря на то, что главная машина колонны была полностью уничтожена, другие машины продолжили движение, но их ждала такая же судьба.

Украинские воины провели удачную засаду на колонну российской бронетехники. Эта техника четко демонстрирует, как украинцы держат оборону.

Засада под Синьковкой

Как говорится в материале The Wall Street Journal, украинское подразделение ожидало, когда колонна российской бронетехники выйдет из леса на северо-востоке Украины. Четыре российских танка и БМП шли по узкой тропинке сквозь минное поле мимо обугленных остатков другой российской техники. Эта колонна шла в село Синьковка, но в планы оккупантов вмешались ВСУ.

Русские попали в засаду. Ударили выпустившие противотанковую ракету. Она врезалась в главную машину. Остальная часть колонны все равно продолжала наступать. Потом русские решили вернуться назад, но было уже поздно. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на заднюю машину, заблокировав выход двух уцелевших единиц техники. Пехота выскочила из танков и побежала в посадку. Две уцелевшие русские брони подорвались на минах, пытаясь отойти. Вокруг них сыпались кассетные боеприпасы.

Хорошо поставленная оборона, как эта, наносит большие потери российским войскам, стремящимся прорваться. По словам командира подразделения, воины 2-го батальона 30-й механизированной бригады ВСУ целый день планировали эту засаду.

"Мы были готовы", - сказал командир, наблюдавший за боем на экране в соседнем бункере.

Его батальон отбивает ежедневные атаки, подобные этой. Пока оккупанты не имеют успеха в попытках оккупировать Синьковку, ведь это село стоит на пути в Купянск.

Скудные достижения демонстрируют, как трудно прорваться через линию фронта, которая почти не двигалась за последний год. Украинские войска в основном держат оборону, несмотря на то, что их враг имеет преимущество в артиллерии.

"После срыва контрнаступления Киева Россия пытается преодолеть многие из тех же препятствий, которые помешали украинским силам отбить значительные позиции. Плотные минные поля направляют войска врага в прицел ВСУ. Разведывательные беспилотники сделали попытки прорвать линию врага почти невозможными. На поле боя, где все видно, ВСУ могут застать врага врасплох, а танки и другая бронетехника становятся легкой мишенью. Это означает, что 2024 год выглядит как год, в котором любой прогресс будет медленным и дорогим, поскольку обе стороны стремятся восстановить свои силы с помощью дополнительной живой силы и нового вооружения", - пишет издание.

"На этом этапе войны ни одна из сторон не смогла создать решающее огневое преимущество", - сказал Франц-Штефан Гади, независимый военный аналитик, побывавший на передовой в Украине.

Министерство обороны России не ответило на просьбу прокомментировать бой под Синьковкой, но российские военные блогеры, близкие к военным, раскритиковали штурмы вокруг села, заявив, что командование оккупантов продемонстрировало плохую тактику.

Украина в обороне: чего ждать в 2024 году

Одна из главных проблем для Украины заключается в том, что в то время как Россия наращивает свою военную экономику, Конгресс блокирует новый пакет военной и финансовой поддержки для Украины.

Прошлый год стал неутешительным на поле боя для Украины. Силы Киева вернули себе лишь несколько сел во время контрнаступления летом, потеряв тысячи военных, обученных и оснащенных Западом. Киев надеялся, что сможет вытеснить российские войска с одной пятой территории Украины, которую они оккупировали.

В то же время Россия расширила свой контроль над украинской территорией в прошлом году не более чем на 0,15%, согласно подсчетам Эмиля Кастехельми, аналитика разведки из открытых источников Black Bird Group. По словам аналитиков, незначительные успехи России отражают низкое качество сил, которые есть в ее распоряжении, а также отсутствие надлежащей подготовки и недостаток определенных типов оборудования, например артиллерийских орудий.

Кастехельми, изучавший кадры боя под Синьковкой, сказал, что это "очень яркий пример почти полного тактического провала".

Истощить, если не удается прорваться

Не имея возможности прорвать украинскую оборону, Россия пытается ее истощить. Главком ВСУ Валерий Залужный сравнил статичные, изнурительные бои с Первой мировой войной, предупреждая, что это пойдет на пользу России. Со временем Москва сможет восстановить свою военную мощь, оставшись значительной угрозой для Украины.

Москва обеспечила поставки ракет из Ирана и Северной Кореи, одновременно наращивая внутреннее промышленное производство. Сейчас Россия имеет преимущество в дронах-камикадзе и средствах радиоэлектронной борьбы.

Военно-промышленный потенциал Украины далек от удовлетворения собственных потребностей. И после почти двух лет сопротивления российскому вторжению ей хронически не хватает пехоты, которая несет основную тяжесть потерь. Самые мотивированные бойцы Украины рано ушли добровольцами. Личный состав истощен. У России гораздо больше населения, чтобы компенсировать собственные большие потери.

Некоторые аналитики говорят, что Россия в конечном итоге сможет проломить украинскую оборону на восточном Донбассе, если не будет большей поддержки Киева со стороны Запада.

"При условии доминирования артиллерии в течение оставшейся части года россияне могли бы захватить остальную часть Донбасса. Наверное, при современных тенденциях украинцы не смогли бы это предотвратить", - сказал Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского Института Объединенных служб, Лондонского научного центра обороны.

Когда закончится война - прогнозы и мнения

Накануне CNN написало, что война в Украине продлится минимум два года даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах президента.

Вместо этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан считает, что война между Россией и Украиной вероятно, не закончится даже в 2025 году.

Издание The Telegraph указало, что Россия готова воевать еще несколько лет, поскольку президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: