Было уничтожено 3 ЗРК, 19 артсредств, а также поражены районы сосредоточения личного состава и вооружения оккупантов.

За прошедшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

В то же время, как сообщает Генштаб, бойцы ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.

Кроме того, Россия снова атаковала территорию Украины крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

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"Противовоздушной обороной уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов" противника. К сожалению, в результате таких террористических действий кремля, есть раненые среди гражданского населения, разрушенные жилые дома и поврежденная гражданская инфраструктура", - добавили в Генштабе.

Всего оккупанты нанесли 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Война в Украине - последние новости

Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении успешно отразили ряд атак российских оккупантов в районе Клещиевки и не дали им восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В районе Токмака у оккупантов трещит фронт.

По данным аналитиков ISW, украинские войска во время успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части российских оккупантов.

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