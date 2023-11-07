Речь идет о списке в более десятка единиц важной техники и о нескольких окопах врага.

На Бахмутском направлении украинские защитники с помощью дронов устроили оккупантам "ад": разбили 11 единиц техники и 2 окопы захватчиков.

О соответствующем успехе сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр на Бахмутском направлении поразила 11 единиц техники и 2 окопа врага с помощью FPV-дронов", - говорится в сообщении.

В частности, пострадали:

Танк Т-72Б3 (1 ед.);

танк Т-72Б (1 ед.);

пушка МТ-12 "Рапира" (3 ед.);

пушка Д-20 (2 ед.);

ОАО "Буханка" (2 ед.);

УАЗ "Патриот" (1 ед.);

окопы с личным составом противника (2 ед.);

Также была уничтожена одна ОАО "Буханка".

Армия Украины "прошлась" по силам РФ атаками

За сутки украинские войска на Таврическом направлении уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С".

Было ликвидировано 583 оккупантов и уничтожено 31 единицу их техники, в том числе один танк, четыре медицинские бронемашины, семь артсистем, одну РСЗО, 11 БпЛА, шесть автомобилей, одну единицу спецтехники.

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 российских оккупантов. Также уничтожено 72 единицы разнообразного вооружения врага. В целом, боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 ноября 2023 года ориентировочно составили уже 306860 человек.

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