Также Силы обороны сбили вражеский разведывательный беспилотник.

Украинская военная авиация сегодня, 26 апреля, нанесла 11 ударов по местам сосредоточения российских оккупантов и их военной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Также Силы обороны сбили вражеский разведывательный БПЛА типа "Supercam".

В свою очередь, добавляют в Генштабе, Россия продолжает наносить удары и осуществлять обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

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"В течение суток противник нанес 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершил около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сообщает Генштаб ВСУ и предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Как сообщал УНИАН, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали почти 700 российских оккупантов. Также уничтожено 24 БПЛА, 17 танков и боевых бронемашин оккупантов, 14 артиллерийских систем.

В целом, по данным Минобороны, против Украины сейчас воюет примерно 369 тысяч российских военных, имеющих на вооружении 5,9 тысяч единиц тяжелого вооружения.

По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку в Донецкой области. С начала суток, 26 апреля, и по состоянию на вечер силы обороны Украины отбили 43 атаки российских захватчиков на трех направлениях Восточного фронта.

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