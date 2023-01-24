Огневое поражение наносили артиллеристы ВСУ, управление огнем осуществляли нацгвардейцы.

Украинские воины разгромили наблюдательный пункт российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области. Уничтожено 25 оккупантов.

Как сообщили в Национальной гвардии, с этого наблюдательного пункта велась корректировка минометного и артиллерийского огня по городу. Присутствие врага обнаружила аэроразведка подразделения "Хартия", огневое поражение наносили артиллеристы ВСУ, управление огнем осуществляли нацгвардейцы. Ориентировочные потери противника составили 25 человек.

"После облета дроном вражеских позиции был найден наблюдательный пункт откуда велось наблюдение и корректировка огня минометов по нашим позициям. После этого мы навели туда наши гаубицы. С первого же попадания разнесли эту НП. Повторный облет дроном показал, что противник пытается разобрать завалы и запрашивает по радиосвязи помощь. Мы не остались в стороне и помогли, чем могли: накрыли там все, что достали. После того, там никто не шевелился", — рассказал офицер НГУ Ярослав.

Крепость Бахмут: как ВСУ защищают город

Несколько месяцев оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области. После освобождения Харьковщины и Херсона это направление стало одним из самых горячих на фронте.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском направлении, чтобы захватить всю Донецкую область, однако терпят поражение и несут большие потери в живой силе и технике. В попытке окружить Бахмутскую крепость русские попытались обойти с фланга и захватить соседний Соледар, однако и там они встретили значительное сопротивление и пока не смогли достичь своих целей. Тем не менее, в РФ все равно пытаются достичь хотя бы какого-то успеха, забрасывая фронт "пушечным мясом". Как отметили в CNN, РФ направила в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, но это не помогло.

По словам Владимира Зеленского, битва за Донбасс и юг продолжается, и Украина знает, как отвечать врагу.

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