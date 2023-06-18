Украинский волонтер отметил, что плохих новостей для оккупантов много.

Вооруженные силы Украины разнесли командный пункт 80 бригады российских оккупантов.

Об этом сообщают Z-паблики, публикуя кадры "прилета". На фото виден столб дыма посреди степной местности с посадками.

"Враг ударил по КП 80-й бригады. Наши соболезнования", -пишет Z-канал "DONTSTOPWAR".

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За данными волонтера и активиста Сергея Стерненко, 80 бригада ВС РФ сейчас находится на южном направлении. Затем он уточнил, что есть "много плохих новостей" для оккупантов с этого направления.

"Для россиян есть много плохих новостей, особенно по югу. Помните о цене. Она чрезвычайно высокая", - отметил Стерненко.

Война в Украине - последние новости

В конце мая ВСУ начали продвигаться в районе Бахмута и освобождать территории от российских оккупантов. В частности 15 июня в Генштабе сообщили, что за неделю силы обороны Украины освободили в Донецкой и Запорожской областях 7 населенных пунктов.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытались вчера, 17 июня, наступать на 5 направлениях, однако не смогли добиться никаких успехов.

Командир второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады, которая наступает на Бахмутском направлении, Дмитрий Кухарчук объяснил, почему там продвижение происходит медленнее, чем на Таврическом. По его словам, украинские военные на этом направлении могли бы продвигаться интенсивнее, если бы имели больше техники для поддержки наступательных действий.

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