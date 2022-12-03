Более двух десятков захватчиков бежали "под впечатлениями от ударов.

Украинские воины устроили "фейерверк" колонне российских оккупантов в Херсонской области. Россияне считают потери десятками.

Как заявил офицеры ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", оккупанты, которым удалось уцелеть, пошли на дезертирство под впечатлениями от увиденного.

"В результате фейерверка устроенном по одной из колонн российских оккупантов в Херсонской области, ориентировочные потери оккупантов составили: 17 - 200, 21 - 300, военная техника. 21 рашн орк после впечатления исчез (дезертирство) в неизвестном направлении, ведутся поиски", - сообщил офицер.

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Война в Украине: потери РФ

ВСУ продолжают "денацифицировать" "вторую армию мира". Каждый день украинские воины "минусуют" сотни российских оккупантов, 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков. По состоянию на 3 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90600.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

К началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело ранены и люди с ампутированными конечностями), по словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч.

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