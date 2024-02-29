По словам эксперта, количество сил и средств у врага будет уменьшаться.

Украинские защитники пытаются выровнять линию фронта на востоке. Учитывая дефицит снарядов, это делать очень сложно.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В эфире "24 канала" он отметил, что остановить врага можно с помощью беспилотников или боеприпасов в достаточном количестве. И если беспилотники есть, со снарядами большая проблема.

"С артиллерией проблема. Не хватает снарядов всего спектра. Эту проблему пытаются использовать россияне, пытаясь как можно дальше оттянуть от Авдеевки и Донецка линию фронта. Они понимают, как только поступит первая достаточная партия боеприпасов, это их остановит", – пояснил военный эксперт.

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Свитан отметил, что российские захватчики окапываются и давят. Однако, по его мнению, продлится это давление "не более месяца".

"То есть они все же выдыхаются и тот потенциал, который был у них собран с прошлой осени, остается где-то на местах. Затем пойдет на спад, то есть количество сил и средств будет уменьшаться", – добавил Свитан.

Война в Украине: это стоит знать

Во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Они приняли свой последний бой, обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания.

Тем временем DeepState сообщает, что оккупанты продвинулись на Авдеевском направлении. Отмечается, что продвижение противника есть, в частности, южнее Бердичей Донецкой области.

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