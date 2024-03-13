Поражены районы сосредоточения войск, склады, средства ПВО и артиллерия.

За прошедшие сутки, 12 марта, украинская авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Как сообщает Генштаб, ракетные подразделения поразили 3 района сосредоточения личного состава, артиллерийское средство, склад боеприпасов и 2 средства ПВО врага.

В то же время противник нанес 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

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Кроме того, авиационным ударам россиян подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 91 боевое столкновение. Горячее всего было на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

На сегодня потери России на войне против Украины составляют уже 426 870 человек. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 980 российских оккупантов на фронте.

Spiegel пообщался с украинскими офицерами и те рассказали, как воюют в условиях снарядного голодаи в ситуациях, когда боеприпасы вообще заканчиваются.

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