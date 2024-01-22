Горячее всего было на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки, 21 января, на фронте между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 68 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ отбили 7 атак противника возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил 5 атак вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак неподалеку Белогоровки Луганской области, однако успеха не имел. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 7 попыток штурмов россиян восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении ВСУ сдержали штурмы оккупантов в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там было отражено 5 атак.

В то же время на Запорожском направлении россияне совершили 7 безуспешных атак западнее Вербового и Работиного. На Херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Было отбито 6 штурмов позиций украинских войск.

Война в Украине - последние новости

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают нести рекордные потери. В мясных штурмах погибает за несколько месяцев столько же людей, как за десятилетия войны в Афганистане.

Россия активно и широко использует в войне против Украины редкую технику, которая не производилась серийно или производилась очень небольшой серией. Агрессор вынужден идти на это, поскольку серийной техники ему постоянно не хватает на фоне высоких потерь.

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