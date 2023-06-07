Военный эксперт очертил возможные пределы украинского контрнаступления.

Российское военное командование полагает, что ВСУ подойдут вплотную к Крыму уже через месяц. И это действительно вполне возможно. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан.

Так, комментируя информацию о минировании противником территории завода "Крымский титан" в Армянске, Свитан выдвинул предположения, что россияне готовятся взорвать его в случае подхода ВСУ. Химическое заражение местности позволит значительно замедлить продвижение украинской армии в северной части Крыма, хотя и не остановит его.

"Раз начали минировать подходы к крымскому "Титану"... раз начали это, делают сейчас, это значит вот они ждут [прихода ВСУ к рубежам Крыма]. Ну буквально недели. Никто не будет за год минировать то, на чём сам сидишь, нет смысла даже за месяц. (...) Они точно знают что не удержат украинские войска [в Запорожской и Херсонской области], если они пойдут на прорыв", – считает Свитан.

По мнению эксперта, украинское контранступление выдохнется примерно в тот момент, когда ВСУ доберутся до северной части Крыма. Освобождение юга полуострова эксперт считает следующей задачей, которую будут выполнять уже после получения истребителей F-16.

"А в Донецк можно хоть завтра заскочить. До Донецка там рядом, там несколько километров уже. Ну по крайней мере до черты города. А вот уже двигаться по Донбассу со стороны Донецка в сторону Луганска – это точно не стоит делать без авиации. Так как это агломерация, это высоты – там очень много рубежей, и без авиации лучше по горам, даже по таким разрушенным как Донецкий кряж, нельзя наступать", – считает Свитан.

Украинское контрнаступление – что известно

На прошлой неделе, 3 июня, президент Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. По его словам, Украина хоть и хотела бы иметь какие-то дополнительные ресурсы для контрнаступления, но не может ждать месяцы.

Уже 5 июня Минобороны РФ заявило, что украинская армия пошла в большое наступление утром 4 июня. После этого россияне принялись рассказывать, что все атаки отбиты с высокими потерями для ВСУ и низкими для самих оккупантов. Доказательствами этих утверждений стали в том числе кадры расстрела сельхозтехники, которую оккупанты считают танками "Леопард".

В то же время известно о продвижении ВСУ как в Запорожской области, так и в районе Бахмута.

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