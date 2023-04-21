На некоторых участках фронта враг перешел к обороне.

Российские оккупанты ценой больших потерь продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них в течение суток украинские защитники отбили более 60 атак враг. Сверхтяжелые бои сейчас ведутся за Бахмут.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, противник совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирного населения, были разрушены и повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка за сутки существенно не изменилась. Противник обстрелял населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка - Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее на Харьковщине.

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На Купянском направлении пострадали Красное Первое, Новомлинск, Двуречное, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам снова подверглись Стельмаховка, Невское, Дубрава и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия и захватить город-крепость. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении интервенты вели наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелам подверглись Керамик, Степное, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские штурмы в районах Марьинки и победы Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На шахтерском направлении за прошедшие сутки россияне обстреливали населенных пунктов Новоукраинка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Однако это ему не помешало осуществить обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчане, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

Ситуация на фронте-последние новости

По словам экспертов, возобновление Россией наступательных действий на Угледарском направлении является началом подготовки агрессора к весенне-летней военной кампании.

В то же время военно-политический обозреватель, OSINT-эксперт Александр Коваленко считает, что российские оккупанты, вероятно, прорвались к так называемой "трассе жизни" ВСУ 0506 в Бахмуте и заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня

По словам президента Владимира Зеленского, Украина готовится к активных действий на фронте, они неизбежны.

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