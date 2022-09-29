От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаки российских захватчиков в районе 11 населенных пунктов.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны (Украины) отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Майорськ, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадивка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное", - говорится в сводке.

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Кроме того, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 7 ударов. В частности, подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника. Еще украинские подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 4 командных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", - отмечается в сводке.

Как отмечают в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности, на Северском направлении враг стрелял в районе Сеньковки Черниговской области, а на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов ветеринарное, Сосновка, Стрелечье, Красное, глубокое, Колодезное, двухлетняя, Грушевка, Сеньково и Оскол.

Также, на Краматорском направлении враг наносил удары в районах населенных пунктов Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щурово, Донецкое, Старый Караван, Дубрава, Райгородок, Озерное, Закітне и Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении – Раздоловка, Веселое, Білогорівка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Одрадивка, Зайцевое и Торецьк, а на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка, Первомайское, Опытное, Пески и Марьинка.

Вместе с тем, на Новопавлівському направлении – Времівка, Великая Новоселка, Новопіль, Нескучное и Новоукраинка, и на Запорожском направлении – Темирівка, Яблукове, Успеновка, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное.

Кроме того, на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, сухой пруд, Благодатное, Ольгино, лиманы, Правдино и мирное.

Как сказано в сводке, противник продолжает сосредотачивать усилия на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, ведет воздушную разведку. Также наносит удары по гражданской инфраструктуре и домах мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

"За текущие сутки противник нанес 4 ракетных и 4 авиационных удары, совершил более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

При этом, от вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также, в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадало более 10 гражданских лиц.

Война Украины против России: каковы успехи ВСУ за 28 сентября

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили примерно 430 российских оккупантов. Всего с 24 февраля украинские бойцы ликвидировали около 58580 захватчиков.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

28 сентября поражено 10 мест скопления вооружения и военной техники российских оккупантов, два их командных пункта и два склада с боеприпасами.