Значительной наступательной операции РФ в этом году ожидать не стоит из-за недостатка живой силы и боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, сосредоточится на укреплении контроля на оккупированных территориях Украины, и его армия в ближайшее время не будет проводить масштабных операций по захвату новых.

Об этом заявила директор по национальной разведке США Аврил Хейнс, выступая в четверг в сенатском комитете по вооруженным силам, пишет CNN.

Значительной наступательной операции в этом году ожидать не стоит из-за недостатка живой силы и боеприпасов, считает она.

Видео дня

"Фактически, если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки боеприпасов от третьей стороны, помимо уже имеющихся от Ирана и других стран, ей будет все сложнее поддерживать даже ограниченные наступательные операции", – заявила Хейнс.

При этом крайне маловероятно, что Россия будет в этом году участвовать в переговорах о приостановке военных действий, если только политические факторы "не изменят его (Путина) решения", добавила Хейнс.

Война в Украине - последние новости

За сутки силы обороны Украины отбили около 50 вражеских атак, противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

За последние сутки в Донецкой области было уничтожено 133 оккупанта и поражены восемь вражеских складов боекомплектов.