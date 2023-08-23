Также ВСУ ликвидировали один вражеский танк, четыре ББМ, три артиллерийские системы и минометы, одну РСЗО, два ПТРК, два БПЛА .

Силы обороны Украины в течение суток на Таврическом направлении ликвидировали 67 российских оккупантов и ранили 137. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 439 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили 204 человек (безвозвратные - 67, раненые - 137)", - говорится в сообщении.

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Также было уничтожено много вражеской техники. В частности, как проинформировали в пресс-центре, украинские защитники ликвидировали один вражеский танк, четыре ББМ, три артиллерийские системы и миномета, одну РСЗО, два ПТРК, два БПЛА, 11 единиц автомобильной и две - специальной техники.

"Также было уничтожено 9 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника", - заявили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Потери оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 258 тыс. 820. За сутки украинские защитники ликвидировали 480 российских захватчиков.

Также ВСУ уничтожили в течение суток 11 танков, 12 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одну РСЗО и 12 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что во временно оккупированном Крыму сегодня, 23 августа, была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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