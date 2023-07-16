Наши защитники уничтожили по несколько станций РЭБ, единиц артиллерии и складов боеприпасов.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Наши защитники уничтожили также 7 разведывательных БпЛА.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, у подразделений ракетных войск и артиллерии была успешная "охота". Они поразили 2 склада боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции РЭБ, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника.

В то же время российские боевики ночью снова атаковали Украину зенитными управляемыми ракетами. Последствия атаки пока уточняются.

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Кроме того, враг нанес удар двумя иранскими БпЛА типа "Shahed", двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. Силы ПВО Украины уничтожили два ударных БПЛА.

Также оккупанты нанесли 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сейчас сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Война в Украине - последние новости

По данным ISW, Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Армия Российской Федерации вынуждена была перебросить на этот участок фронта боевой резерв.

С тем на Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот.

Сейчас Россия потеряла на фронте в Украине около 237 тыс. 180 военных.

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