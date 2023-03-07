Запорожское направление является таким же угрожающим, как и восточное, то есть это два стратегических направления для обеих сторон, считает Роман Костенко.

Основные войска РФ сосредоточены на Донецком направлении, но и на Запорожском направлении тоже есть такие вражеские группировки и подготовленные части.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что враг формирует бригады для наступления сразу на двух направлениях.

"На юге враг формирует резервы, часть которых подтянул с правобережья Херсонщины во время своего ухода. Как для противника, так и для нас - это стратегическое направление. Наша задача - освобождение и расчленение вражеской группировки на две части, а для россиян - это и сухопутный коридор, и выход к Азовскому морю. То есть с точки зрения обороны врагу надо держать юг, поэтому они сильно там заминировали, держат группировку. Но у нас есть информация, что они планируют там и продвигаться", - говорит Костенко.

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Он убежден, что украинское командование знает, как реагировать на угрозу.

"Запорожское направление является таким же угрожающим, как и восточное, то есть это два стратегических направления для обеих сторон, как для нас, так и для врага. На Востоке идут более активные боевые действия, потому что противник видит там возможность захватить Бахмут и подать это как некую победу большого города, таким образом объяснить сдачу Херсона. А также те потери, которые несет враг, тоже надо как-то им оправдать. На Запорожье мы сейчас держим оборону, а стратегически - готовим резервы и для оборонительных действий, и для перспективы наступательных, если сложатся соответствующие условия", - добавил офицер.

Ситуация на Запорожском направлении

С начала полномасштабной войны против Украины Россия захватила более половины территории Запорожской области. В течение последних недель оккупанты заявляют о намерениях продвигаться в регионе и захватить область полностью.

Вместе с тем аналитики Института изучения войны замечали, что РФ готовится здесь к долгосрочной обороне. Канадская разведка тоже подтверждает, что войска РФ на этом направлении сосредоточены на строительстве фортификационных сооружений.