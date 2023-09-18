Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвала слова немецкой министерши "чрезвычайно абсурдными" и посягающими на политическое достоинство Китая.

Власти Китая направили Германии протест из-за слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок. В интервью американскому телеканалу Fox News накануне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке она сказала о войне в Украине: "Если Путин выиграл бы эту войну, какой это был бы знак? Каким знаком это будет для других диктаторов мира, таких как Си, председатель Китая?".

Как сообщает Reuters, официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала эти слова"абсолютным абсурдом","откровенной политической провокацией" и "наносящими серьёзный вред политическому престижу Китая". Пекин направил Берлину протест по дипломатическим каналам.

В издании напоминают, что это не первое подобное высказывание Бербок. В августе она сказала, что Китай бросает вызов "основам того, как мы живем вместе в этом мире". Еще раньше она заявила, что Пекин все больше становится "системным соперником, чем торговым партнером".

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Несколько недель назад президент США Джо Байден также назвал Си Цзиньпина диктатором. МИД Китая отреагировал на его слова точно так же, как и на заявление Бербок.

Отношения Китая и западных стран

Уход министра обороны Китая Ли Шанфу из поля зрения общественности может помочь перезагрузить военные переговоры на высшем уровне между сверхдержавами.

Президент США Джо Байден стремится отвернуть страны "Глобального Юга" от Китая. Как пишет Foreign Policy, США в частности надеются предложить партнерам Китая свою альтернативу для глобальной инициативы "Один пояс, один путь", которую в последние годы продвигает Китай.

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