Воины легиона оставили контакты, по которым российские военные могут обратиться и сохранить себе жизнь.

Добровольцы легиона "Свобода России" обратились к военным российской армии: они призвали их не идти на преступную войну против Украины и сдаваться в плен, если уже оказались на украинском фронте.

Соответствующий пост воины "Свободы России" опубликовали в своем Телеграмм-канале и оставили контакты, обратившись по которым, можно либо "пересидеть" войну в украинском плену, либо присоединиться к их легиону.

Воины говорят, что для путинских приспешников пришло время принять правильное решение и вспомнить, что они - не рабы.

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"Путинский режим ставит вас перед выбором: идти умирать в чужую страну, либо подвергнуться людоедским тюремным наказаниям за отказ стать оккупантом. Мы призываем вас откинуть эту рабскую парадигму и перейти на сторону добра", - говорится в сообщении.

Так, российские военные могут обратиться на горячие линии проекта "Хочу жить", сложить оружие. Затем у них есть два варианта: либо побыть до конца боевых дейстий в украинском плену, либо встать на сторону российских патриотов, ведущих освободительную войну против путинского режима.

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Бои в Белгородской области и участие в них легиона "Свобода России"

Утром 1 июня 2023 года росСМИ начали трубить о боях в Белгородской области РФ, граничащей с Украиной. Вскоре после этого воины легиона "Свобода России" и бойцы "Русского добровольческого корпуса" записали обращения, в которых подтвердили свою причастность к боестолкновениям.

Воины "Свободы России" заявили, что их цель - освобождение всей РФ. Также они отчитались об уничтоженной сегодня технике российских военных на территории Белгородской области.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, в Шебекино Белгородской области РФ ситуация накаляется: в городе горит админздание, россияне впопыхах пытаются выехать из города.

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