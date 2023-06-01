В организации призвали россиян спускаться в подвалы и укрытия.

В "Легионе "Свобода России" заявили, что их артиллерия уничтожила колонну РСЗО "Град" российской армии, и опубликовали соответствующее видео.

"Продолжаем делиться четкой работой артиллерии: на марше уничтожена колонна РСЗО Град (БМ-21). Вместе с братьями из РДК продолжаем демилитаризовать путинскую армию", - говорится в подписи к ролику.

В организации призвали россиян спускаться в подвалы и укрытия: "Не позвольте Кремлю сделать из вас "мучеников режима"!".

Бои в России на границе с Украиной - что сообщалось

Напомним, утром 1 июня "Легион "Свобода России" в новом обращении пообещал "освободить всю РФ". Позже добровольцы показали кадры уничтожения российской техники в Белгородской области.

РосСМИ тем временем сообщили об "атаке диверсантов" на МАПП "Шебекино" в Белгородской области РФ.

А в самом Шебекино заметно усиливается паника: россияне жгут документы в урнах и впопыхах пытаются выехать из города.

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