Техника по несколько раз в день выезжает бить по позициям врага.

Против россиян на российских танках. Журналисты ТСН рассказали историю роты, которая прикрывает своих в направлении Соледара. Танкистам приходится выезжать и отстреливаться по несколько раз в день.

Они работают с закрытых позиций и убеждают - пехоте значительно легче держать оборону, когда они знают, что за их спинами танк.

Техника по несколько раз в день выезжает бить по позициям врага и возвращается в одну из лесополос Донецкой области. Командир танкистов 30-й механизированной бригады "Волк" рассказывает, что возвращаются они дозаправиться, проверить все неполадки - и снова в бой.

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"Волк" убеждает журналистов: враг должен чувствовать работу его броневиков и постоянно остерегаться штурмовать нашу пехоту. Каждый из военных рассказывает одно и то же: против оккупантов здесь теперь воюют их же танки, затрофеенные ВСУ. "Украинизированные" танки немного капризны, иногда трудно найти к ним запчасти, признаются наши бойцы.

Российские трофеи в украинской армии

Украинские бойцы начали захватывать российскую военную технику с первого дня полномасштабного вторжения. Не больше всего трофеев украинская армия захватила в ходе контрнаступления в Харьковской области.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, из-за большого количества трофейной техники в Украине даже создали программу по изучению и модификации захваченной у российских оккупантов техники.

Издание The Washington Post писало, что у ВСУ возникли трудности при ремонте трофейной российской техники из-за проблем с поиском запчастей. Многие захваченные машины стоят в ангарах из-за невозможности их отремонтировать.

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