Данный вопрос закрыт "окончательно и бесповоротно", заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос о том, насколько реален сценарий ввода войск НАТО в Украину.

"Это вообще нереальный сценарий. Пока идет война, пока документально не оформлено ее окончания, ни о каком вводе войск НАТО на территорию Украины даже можете и не мечтать", - отметил он.

По словам эксперта, данный вопрос закрыт "окончательно и бесповоротно".

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"Войска НАТО могут войти на территорию Украины только после юридического оформления окончания войны", - сказал он.

При этом Жданов высказался за то, чтобы уже сейчас принимать закон о размещении иностранных военных баз на территории Украины: "Чтобы натовские войска могли войти в нашу страну на постоянной основе для гарантий нашей безопасности. И уже будет неважно, когда мы вступим в НАТО, быстро или не быстро".

Членство Украины в НАТО - заявление Столтенберга

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг побывал в Киеве и заявил, что сегодня Украина близка к членству в Альянсе, как никогда раньше. Он подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО.

По его словам, поддержка Украины на международной арене продолжает расти, в то время, когда поддержка действий РФ - уменьшается.

"После Вильнюсского саммита в июле мы все согласились с тем, что Украина вступит в НАТО. И было принято три исторических решения для того, чтобы это воплотить в реальность", - сказал Столтенберг..

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