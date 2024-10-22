Юридически северокорейцев будут называть добровольцами, которые воюют под флагом РФ.

Россия и КНДР будут нагло утверждать, что северокорейских военных нет в Украине. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман РФ отметил.

Он отметил, что уже два десятка военных КНДР сбежали, когда выехали за пределы своей страны. Пентагон заявляет, что не имеет подтверждений участия северокорейских войск в войне. Пхеньян и Москва будут нагло опровергать это, глядя всем в лицо.

"Они что, голые приехали, в кимоно? Нет, они приехали тоже в форме. Тогда почему им выдают российскую форму? Потому что они будут воевать в российской форме, с российскими флагами, с российскими шевронами. И где юридическое основание считать, что воюет северокорейская армия? Нет. Это добровольцы. Такие же, как из Венесуэлы, Кубы, Индии. Поэтому юридически очень трудно будет подкопаться под это. Зеленые человечки, вежливые люди - это тоже самое, отработанная практика", - пояснил Гетьман.

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Война в Украине - роль КНДР

КНДР отправит на помощь российской оккупационной армии 12 тысяч своих военнослужащих. Как пишут СМИ, теперь Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Сообщение о том, что тысячи северокорейских солдат могут вскоре присоединиться к России для участия в войне в Украине, снова активизировали обсуждение возможного развертывания европейских войск для поддержки Киева, пишет Politico.

Зато Северная Корея отвергла обвинения со стороны Южной Кореи и Украины относительно отправки своих солдат для участия в войне на стороне России, назвав это "безосновательными слухами".

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