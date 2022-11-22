Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина уже победила Черноморский флот Российской Федерации. Он отметил, что наши войска нанесли сокрушительное поражение российскому флоту.
Как заявил Жданов в своем блоге на YouTube, сейчас Черноморский флот РФ максимально прижат к берегу.
"Во-первых мы уже одержали победу. Рекомендую открыть "Википедию", только нашу, украинскую, там уже появилась статья о потерях Черноморского флота России в этой войне. И я скажу, что мы нанесли сокрушительное поражение Черноморскому флоту РФ. Это первое. Второе – мы загнали этот флот и максимально прижали к российскому берегу. Они сейчас находятся на траверсе между Новороссийском и Ялтой. Из-под Ялты они не вылезают. Они боятся попасть в зону поражения наших противокорабельных комплексов типа "Нептун" и "Гарпун". Это британский и украинский комплекс", – пояснил Жданов.
По словам эксперта, российские власти боятся рассказать собственному народу, что крейсер "Москва" затопили двумя украинскими ракетами "Нептун". Кроме того, Кремль боится сказать, что произошло с экипажем этого корабля.
"Я уже не говорю об остальном. Там 17 плавсредств, из них большая часть – это боевые корабли: эсминцы, большие десантные корабли, кстати, их уже два потоплено. Так что мы уже победили", – добавил он.
В то же время Жданов подчеркнул, что те российские корабли, которые решатся выйти в акваторию Черного моря для обстрела украинских городов, может постигнуть такая же участь, как и крейсер "Москва".
"Пусть попробуют подойти на дистанцию пуска торпед, и они сразу же попадут в зону поражения наших береговых ракетных комплексов. Так что вопрос победы Черноморского флота Российской Федерации уже закрыт. Флот прячется на задворках, жмется возле Новороссийска. Да, они могут выходить в акваторию Черного моря, где мы их не достаем и выпускать ракеты "Калибр", тут этого не отнимешь. Но, как я понимаю, наши дроны, которые себя показали, радиус действия которых где-то 400 километров, а если их в одном направлении пускать, то 800 километров... Так что может так случиться, что когда очередные корабли, которые выйдут в нейтральные воды для нанесения ракетного удара по Украине, могут встретить там наши морские дроны, и не пустят ракеты "Калибр", потому что пойдут в гости к крейсеру "Москва", – резюмировал военный эксперт.
Война в Украине: Черноморский флот РФ
29 октября в оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Отмечается, что в Севастопольской бухте было поражено не менее трех кораблей Черноморского флота России. Надводные беспилотники USV фактически прорвали оборону оккупантов.
Позже руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что роль Черноморского флота России на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции.
Кроме того, Министерство обороны Великобритании в разведывательном отчете заявило, что Черноморский флот РФ после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье России. В ведомстве подчеркнули, что любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет вызовом для РФ.