Российские корабли боятся попасть в зону поражения украинских противокорабельных комплексов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина уже победила Черноморский флот Российской Федерации. Он отметил, что наши войска нанесли сокрушительное поражение российскому флоту.

Как заявил Жданов в своем блоге на YouTube, сейчас Черноморский флот РФ максимально прижат к берегу.

"Во-первых мы уже одержали победу. Рекомендую открыть "Википедию", только нашу, украинскую, там уже появилась статья о потерях Черноморского флота России в этой войне. И я скажу, что мы нанесли сокрушительное поражение Черноморскому флоту РФ. Это первое. Второе – мы загнали этот флот и максимально прижали к российскому берегу. Они сейчас находятся на траверсе между Новороссийском и Ялтой. Из-под Ялты они не вылезают. Они боятся попасть в зону поражения наших противокорабельных комплексов типа "Нептун" и "Гарпун". Это британский и украинский комплекс", – пояснил Жданов.

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По словам эксперта, российские власти боятся рассказать собственному народу, что крейсер "Москва" затопили двумя украинскими ракетами "Нептун". Кроме того, Кремль боится сказать, что произошло с экипажем этого корабля.

"Я уже не говорю об остальном. Там 17 плавсредств, из них большая часть – это боевые корабли: эсминцы, большие десантные корабли, кстати, их уже два потоплено. Так что мы уже победили", – добавил он.

В то же время Жданов подчеркнул, что те российские корабли, которые решатся выйти в акваторию Черного моря для обстрела украинских городов, может постигнуть такая же участь, как и крейсер "Москва".

"Пусть попробуют подойти на дистанцию пуска торпед, и они сразу же попадут в зону поражения наших береговых ракетных комплексов. Так что вопрос победы Черноморского флота Российской Федерации уже закрыт. Флот прячется на задворках, жмется возле Новороссийска. Да, они могут выходить в акваторию Черного моря, где мы их не достаем и выпускать ракеты "Калибр", тут этого не отнимешь. Но, как я понимаю, наши дроны, которые себя показали, радиус действия которых где-то 400 километров, а если их в одном направлении пускать, то 800 километров... Так что может так случиться, что когда очередные корабли, которые выйдут в нейтральные воды для нанесения ракетного удара по Украине, могут встретить там наши морские дроны, и не пустят ракеты "Калибр", потому что пойдут в гости к крейсеру "Москва", – резюмировал военный эксперт.

Война в Украине: Черноморский флот РФ

29 октября в оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Отмечается, что в Севастопольской бухте было поражено не менее трех кораблей Черноморского флота России. Надводные беспилотники USV фактически прорвали оборону оккупантов.

Позже руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что роль Черноморского флота России на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании в разведывательном отчете заявило, что Черноморский флот РФ после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье России. В ведомстве подчеркнули, что любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет вызовом для РФ.

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