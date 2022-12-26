Ближайшие месяцы развязанной Россией войны будут самыми тяжелыми для Украины.
Такой прогноз сделали военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан, назвав основную причину, почему стоит готовиться к худшему.
"Я думаю, что это будут самые тяжелые месяцы. Нам придется в основном вести наступательные действия. Во время наступления потери всегда больше, чем в обороне, и для нас это будет больно и очень тяжело", - предупредил Жданов.
Он добавил, что у Украины нет другого выхода: "Если мы хотим остаться государством, мы вынуждены будем идти на эти жертвы".
Роман Свитан согласился с тем, что впереди Украину ждут самые тяжелые месяцы.
"Где-то около 3-4 месяца самых тяжелых, и нам надо, сплотившись, их пройти. Причем, не сворачивая, зная куда мы идем. Мы прекрасно понимаем, зачем и для чего. Вот это сплочение народа и армии выведет нас к победе", - уверен эксперт.
Война в Украине - последние новости
По данным британской разведки, российская армия сменила оборонительную тактику.
Напомним, по данным Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили уже около 102 тысяч 600 человек личного состава.
Также Россия потеряла: танков - 3016, боевых бронированных машин - 6017, артиллерийских систем - 1996, РСЗО - 418, средств ПВО - 212, самолетов - 283. вертолетов - 267.