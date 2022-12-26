Как отметил Жданов, у Украины нет другого выхода.

Ближайшие месяцы развязанной Россией войны будут самыми тяжелыми для Украины.

Такой прогноз сделали военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан, назвав основную причину, почему стоит готовиться к худшему.

"Я думаю, что это будут самые тяжелые месяцы. Нам придется в основном вести наступательные действия. Во время наступления потери всегда больше, чем в обороне, и для нас это будет больно и очень тяжело", - предупредил Жданов.

Он добавил, что у Украины нет другого выхода: "Если мы хотим остаться государством, мы вынуждены будем идти на эти жертвы".

Роман Свитан согласился с тем, что впереди Украину ждут самые тяжелые месяцы.

"Где-то около 3-4 месяца самых тяжелых, и нам надо, сплотившись, их пройти. Причем, не сворачивая, зная куда мы идем. Мы прекрасно понимаем, зачем и для чего. Вот это сплочение народа и армии выведет нас к победе", - уверен эксперт.

Война в Украине - последние новости

По данным британской разведки, российская армия сменила оборонительную тактику.

Напомним, по данным Генштаба, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили уже около 102 тысяч 600 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3016, боевых бронированных машин - 6017, артиллерийских систем - 1996, РСЗО - 418, средств ПВО - 212, самолетов - 283. вертолетов - 267.