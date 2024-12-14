После разговоров с Трампом Зеленский кажется готовым к переговорам и поиску определенного соглашения.

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по завершению войны с Россией после разговоров с Дональдом Трампом стала менее решительной, и он выглядит готовым к компромиссу. Такое мнение высказал экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"Я думаю, что президент Зеленский уже установил контакт с Дональдом Трампом. У них состоялись личные встречи, и сейчас идет диалог... Кажется, что по мере продолжения этих обсуждений позиция президента Зеленского несколько смягчилась в отношении того, что может быть приемлемым для Украины", - сказал он.

По мнению Брайзы, требования Владимира Зеленского о прекращении войны и условиях для переговоров стали менее решительными, и вероятно, украинский президент рассматривает вариант определенного компромисса.

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"Ранее его официальная позиция была гораздо жестче, а именно что все российские войска должны покинуть территорию Украины. Однако в последнее время, после разговоров с Трампом, хотя это может быть лишь стечение обстоятельств, президент Зеленский выглядит менее решительным и настойчивым в своих требованиях. Вместо этого он кажется более готовым к переговорам и поиску определенного соглашения. Похоже, что президент Зеленский рассматривает возможность определенного компромисса", - отметил дипломат.

По его словам, этот подход отличается от первоначальной формулы мира Зеленского, поэтому очевидно, что ситуация развивается под влиянием Трампа.

"Все пытаются поддерживать хорошие отношения с ним, ведь понимают, что он непредсказуем, нестандартен и в конце концов, ради прекращения войны, будет оказывать давление как на Киев, так и на Москву", - добавил дипломат.

Когда завершится война в Украине

Как писало NBC, команда Трампа ведет активные переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками по поиску путей прекращения войны с Россией, поскольку Трамп твердо намерен добиться прекращения огня в Украине в первый день своего вступления в должность.

В начале декабря Зеленский заявил, что украинская армия не имеет сил самостоятельно вернуть все оккупированные территории. Киев будет искать дипломатические пути достижения мира.

Он также отметил, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может распространяться не на все ее территории.

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