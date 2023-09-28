Wall Street Journal пишет, что технологическая революция, вызванная войной в Украине, ставит под вопрос целесообразность некоторых базовых концепций американской военной доктрины.

С появлением в воздухе вдоль линии фронта тысяч украинских и российских беспилотников изменилась сама природа конфликтов. Дроны – лишь один из элементов перемен, - пишет The Wall Street Journal.

Новые интегрированные системы управления сделали наведение на цель практически мгновенным. Заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, говорит, что среднее время от обнаружения цели до ее поражения – не более 10 минут. Поэтому устраивать "сюрпризы" стало очень сложно.

Технологическая революция из-за войны в Украине ставит под сомнение осуществимость некоторых базовых концепций американской военной доктрины. Общевойсковые маневры и атаки по типу иракских в 2003 году теперь могут оказаться невозможными в принципе, потому что беспилотники стали очень эффективными, говорит сержант первого класса армии США в отставке Брэдли Кроуфорд. Один FPV-дрон (с видом от первого лица) стоит в разы дешевле одного 155-мм артиллерийского снаряда, не говоря уже о танках стоимостью миллионы долларов.

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"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит в пешем порядке. Зеркальную картину можно было наблюдать осенью прошлого года, когда русские вели собственное наступление, прежде всего в Бахмуте. Точно так же использование тяжелой бронетехники было минимальным, все воевали в пешем строю. Я не думаю, что сейчас что-то изменится", – говорит глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Война показала, что современная западная военная подготовка и оборудование формировались десятилетиями антиповстанческих операций против гораздо более слабых противников в таких странах, как Ирак и Афганистан. Это привело к тому, что основное внимание уделяется дорогостоящим и сложным системам вооружений, которые не смогут долго продержаться в полномасштабном конфликте с сопоставимым противником.

Когда речь идет о танках, то выяснилось, что танковые сражения стали редкостью, а значит, относительная сложность танка уже не так важна. По данным украинских официальных лиц, менее 5% танков, уничтоженных с начала войны, были подбиты другими танками, остальные пострадали от мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников.

Еще один из уроков, что количество – это качество само по себе. Важен общий объем средств, говорит начальник отдела операций в Украине Министерства обороны Германии Кристиан Фройдинг.

Война в Украине - роль дронов

Украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО. Об этом пишет Le Monde. По словам одного из бойцов ВСУ, прошедшего подготовку на Западе, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации. Наиболее плачевна ситуация с аэроразведкой дронами – инструкторы утверждают, что она не входит в программу подготовки НАТО, хотя война беспилотниками – неотъемлемая часть боевых действий в Украине.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что передают на фронт более 1700 беспилотников по программе "Армия дронов".

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