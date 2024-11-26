Более 200 единиц техники и БПЛА оккупантов уже не могут быть задействованы на фронте.

Общие боевые потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 733 830 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение суток Силы обороны ликвидировали 1480 захватчиков, а также много техники, в частности:

танков - 9435 (+6 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 19256 (+20),

артиллерийских систем - 20806 (+19),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19552 (+72),

крылатые ракеты - 2765 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 30042 (+94),

специальная техника - 3683 (+2).

С 24 февраля 2022 года также поражено 1254 единицы РСЗО противника, 1004 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одна подводная лодка.

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины завершили зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупационных войск.

Украинский аналитический проект DeepState отмечает, что в то же время захватническая армия Российской Федерации имеет новые продвижения на фронте

Военный 109 батальона ВСУ, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов прогнозирует тяжелые времена для Покровска ближе к Новому году.

По словам военных, во время войны в Украине армия РФ постоянно учится и совершенствует свои навыки. В частности украинским защитникам стало сложнее отражать вражеские штурмы.

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