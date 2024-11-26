Общие боевые потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 733 830 человек.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение суток Силы обороны ликвидировали 1480 захватчиков, а также много техники, в частности:
- танков - 9435 (+6 за минувшие сутки),
- боевых бронированных машин - 19256 (+20),
- артиллерийских систем - 20806 (+19),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19552 (+72),
- крылатые ракеты - 2765 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 30042 (+94),
- специальная техника - 3683 (+2).
С 24 февраля 2022 года также поражено 1254 единицы РСЗО противника, 1004 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одна подводная лодка.
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