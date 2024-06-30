Командную бронемашину создали когда-то для условий ядерной войны.

Россияне продолжают терять редкую технику. Так, в Украине вероятно уничтожили очень редкую советскую бронемашину "Ладога", созданную в конце 1970-х годов. Таких выпустили всего 4 или 5 единиц, пишет Forbes.

Издание идентифицировало как "Ладогу" боевую машину, уничтоженную под Червонопоповкой на Луганщине около недели назад. Ранее украинский военный аналитик Александр Коваленко идентифицировал уничтоженную технику, как российский легкий военный вездеход "Пластун-Н".

Однако в Forbes убеждены, что это именно "Ладога", которая была создана как бронированная командная машина, специально для условий ядерной войны.

"Не какая-то там ядерная разведывательная и командная машина, а лучше всего защищенная, самая удобная ядерная машина, которую только можно представить. Герметичный, автономный и плотно бронированный безбашенный танк с дистанционными камерами и собственным источником кислорода", - описывает эту технику издание.

Затем одна такая "Ладога" была задействована во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Еще одну поместили в музей. Остальные две или три исчезли из публичного зрения. Однако в марте этого года украинский беспилотник уничтожил бронемашину, которую потом эксперты идентифицировали именно как "Ладогу".

Является ли еще одной "Ладогой" та машина, которую уничтожили неделю назад на Луганщине, пока трудно сказать. Но сам факт того, что по крайней мере одна из четырех или пяти созданных 45 лет назад машин была уничтожена в Украине в марте, свидетельствует об острой нехватке бронетехники в российской армии, вынужденной тянуть на фронт вообще все, что работает.

Проблемы с бронетехникой в армии РФ

Как писал УНИАН, Россия теряет много танков в войне против Украины и быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет компенсировать эти потери. Вероятно, уже к лету 2026 года РФ исчерпает имеющиеся у нее советские запасы более-менее современных танков Т-72 и Т-80.

Аналитик-исследователь оборонного и военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкл Гьерстад сообщил, что, по его оценкам, у России "все еще есть около 3200 танков на складе". Но значительное количество из них непригодно к использованию.

Вас также могут заинтересовать новости: