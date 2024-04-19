Это компонент кампании Украины по деградации отраслей, поддерживающих военные усилия и военный потенциал в тылу захватчиков.

Украина может достичь определенных асимметричных результатов в ответ на наступательные операции оккупационных сил путем ударов по территории РФ ограниченным количеством оружия преимущественно собственного производства.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, ссылаясь на заявление руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. По словам главы ГУР, Украина планирует противодействовать будущим наступательным операциям страны-агрессора именно продолжением ударов по российским военным объектам на ее территории.

По мнению экспертов, эти анонсированные удары ВСУ по территории РФ являются компонентом кампании Украины по деградации отраслей, поддерживающих военные усилия и военный потенциал в тылу захватчиков.

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"Недавние украинские удары, которые были направлены на российскую военную инфраструктуру в России, угрожали российской нефтепереработке и экспорту, а также усилили давление на российский зонтик противовоздушной обороны. Атаки продемонстрировали, что Украина может достичь некоторых асимметричных последствий с помощью ударов ограниченным количеством оружия преимущественно внутреннего производства", - отметили в ISW.

Последние атаки по объектам в РФ и на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 17 апреля дроны-камикадзе ВСУ во второй раз атаковали российский военный объект в Мордовии. Там работает загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер", которая имеет дальность обнаружения воздушных целей до 3 тысяч километров.

Кроме того, тогда же прогремели мощные взрывы на аэродроме в оккупированном Джанкое (Крым). Тогда смогли уничтожить четыре пусковые установки ЗРК С-400; три радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", а также образовать дыру в ПВО россиян.

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