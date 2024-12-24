ВСУ стремятся сохранять стабильную связь и логистическое обеспечение каждого подразделения.

Силы обороны Украины прилагают усилия, чтобы не допустить окружения своих подразделений в районе Макаровки вблизи Великой Новоселки в Донецкой области. Об этом в комментарии Радио Свобода 24 декабря сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, сейчас подразделения ВСУ проводят стабилизационные мероприятия по восстановлению определенных утраченных позиций и недопущению окружения или полуокружения. Силы обороны стремятся обеспечить такое состояние линии фронта, чтобы сохранять стабильную связь и логистическое обеспечение каждого подразделения.

"Сейчас силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, пытаются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонительная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны позже... Мы проводим там стабилизационную операцию, пытаясь не допустить того, чтобы наши войска оказались в окружении или полуокружении, чтобы линия фронта, линия боевого соприкосновения была такая, чтобы мы могли к каждому подразделению, к каждому нашему соединению... иметь с ним связь, иметь с ним логистические пути", - сказал спикер.

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Он добавил, что ситуация остается сложной, но не безнадежной. Украинские войска держат оборону и делают все возможное, чтобы остановить противника.

"Ситуация довольно тяжелая, но не безнадежная. Ребята наши держатся, пытаются остановить врага на этом направлении", - подчеркнул Волошин.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские войска оккупировали населенные пункты Макаровка, Сухие Ялы и Зеленовка в Донецкой области. При этом говорилось, что Силы обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23.12 в селе не было окруженных подразделений.

Кроме того, по данным аналитиков, россияне продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волкового, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, а также в Сторожевом и Курахово.

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