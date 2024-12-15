В течение суток оккупанты проводили активные штурмовые действия южнее Двуречной.

В течение суток российские оккупанты атаковали укрепления украинских защитников в районе севернее и восточнее Лозовой, а также на юго-восточных окраинах Песчаного. Ситуация остается сложной, быстротечной и динамичной.

Об этом рассказали в ОСГВ "Хортица" в своем официальном Telegram-канале "Хортицкий Ветер".

Военные поделились, что враг не оставил попыток создания плацдарма на западном берегу реки Оскол. Помимо этого в течение суток оккупанты проводили активные штурмовые действия южнее Двуречной.

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Сейчас на окраине и в городской застройке Курахово, в городской застройке Часового Яра, восточнее Кругляковки и в районе населенного пункта Шевченко продолжаются изнурительные бои, добавили в ОСГВ "Хортица". Также тяжелые боестолкновения идут в районе Благодатного, Новотроицкого и Раздольного.

"Сейчас подразделениями наших войск проводятся мероприятия по улучшению тактического положения", - написали в "Хортицком Ветре".

Война в Украине - последние новости

Ранее в Генштабе ВСУ назвали самые "горячие" направления. Отмечается, что 14 декабря на фронте произошло 276 боевых столкновений с врагом.

Кроме того, в CNN написали, что Украина сменила командующего ОТГ "Донецк" на фоне продвижения РФ под Покровском. Покровское направление в течение нескольких месяцев является местом, где идут одни из самых ожесточенных боев на восточном фронте.

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