В этом случае Силам обороны придется выходить из оперативного окружения через поля.

Военный обозреватель Денис Попович отметил необходимость предотвратить перерезание оккупационными войсками трассы Запорожье - Донецк. В противном случае ВСУ окажутся в значительной опасности.

"Враг зашел за Кураховское водохранилище и может спуститься к трассе Запорожье - Донецк. Кстати, Курахово расположено именно на этой трассе. Так же противник может подняться с юга, от Зеленовки до населенного пункта Улаклы", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Поповича, есть несколько вариантов, где россияне могут перерезать эту трассу, в частности, у Большой Новоселки, расположенной западнее. Он отметил, что ситуация остается очень опасной и тревожной, поскольку перерезание этой трассы будет означать оперативное окружение наших сил.

Видео дня

"Враг постепенно продвигается, и, очевидно, не стоит доводить до ситуации, когда перерезание трассы станет фактом и придется выводить наши войска через поля", - предупредил обозреватель.

Ситуация в Курахово остается сложной

На днях аналитики DeepState сообщили, что захватчики захватили городской совет Курахово и вывесили там триколор. Они отметили, что враг продолжает продвигаться вглубь города.

Между тем в ВСУ заявили, что Силы обороны продолжают операцию по удержанию города Курахово. Там отметили, что ситуация сложная в частности из-за значительного превосходства врага в личном составе.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман недавно заявил, что Силам обороны, скорее всего, придется отойти от Курахово.

Вас также могут заинтересовать новости: