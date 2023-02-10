По словам американского чиновника, помощь Украине в наведении на цель служила для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов.

Для большинства ударов по объектам российских оккупантов из ракетных систем, предоставленных США, украинские защитники используют информацию, переданную или подтвержденную представителями Пентагона.

"Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками, для подавляющего большинства ударов с использованием передовых ракетных систем, предоставленных США. Раскрытие информации, подтвержденной тремя высокопоставленными украинскими чиновниками и высокопоставленным официальным лицом США, произошло после того, как Киев несколько месяцев наносил удары по российским целям, включая штабы, склады боеприпасов и казармы, на украинской территории с помощью предоставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и другого подобного высокоточного оружия, такого как реактивная система залпового огня M270", – пишет The Washington Post.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности признал ключевую роль Америки в этом вопросе. Он рассказал изданию, что помощь в наведении на цель служила для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов для максимальной эффективности. В то же время он отметил, что Украина не ищет одобрения от Соединенных Штатов в отношении того, по чему наносить удары, и обычно сама наносит удары по российским силам из другого вооружения. По словам чиновника, США предоставляют координаты и точную информацию о целеуказании исключительно в консультативной роли.

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При этом высокопоставленные чиновники Пентагона в течение нескольких дней отказывались отвечать на вопросы о том, предоставляются ли Украине координаты для ударов и каким образом. Отказ отвечать объясняли опасениями по поводу оперативной безопасности. Вместо этого американское оборонное ведомство выпустило заявление, в котором подчеркивалась ограниченность участия Америки в этом вопросе.

"Мы давно признали, что делимся разведданными с Украиной, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и со временем мы оптимизировали то, как мы обмениваемся информацией, чтобы иметь возможность поддерживать их запросы и их процессы нацеливания с большей скоростью и масштабом. Украинцы несут ответственность за поиск целей, определение их приоритетности, а затем, в конечном итоге, решение, какие из них атаковать. США не одобряют цели, и мы не участвуем в выборе или поражении целей", – говорится в заявлении спикера Пентагона Патрика Райдера.

В то же время украинский чиновник рассказал журналистам, что американские военные не всегда предоставляют запрошенные координаты. В этом случае украинские военные не ведут огонь "вслепую".

"Украина могла бы нанести удары без помощи США, но, поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы и промахиваться, он обычно предпочитает не наносить удары без подтверждения США, сказал чиновник, добавив, что жалоб на этот процесс нет", – говорится в материале.

Удары по объектам оккупантов в Украине

8 февраля 2023 года украинские защитники попали в военный аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Ликвидировано более 100 российских захватчиков.

В ночь на 25 января воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли мощный удар по оккупантам. Для поражения противника использовалась МТ-12 "Рапира".

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет свое оружие для поражения целей на территории России и ей ничего не помешает это делать.

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