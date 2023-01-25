Бойцы уничтожили боевую машину врага и личный состав.

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли мощный удар по оккупантам прошлой ночью. Для поражения противника использовалась МТ-12 "Рапира.

Об этом сообщили в пресс-центре Сухопутных войск Украины и поделились видео с уничтожением врага. В сообщении под роликом сказано: "Мощный ночной удар по врагу от рыцарей. Противотанковый расчет воинов 28-й ОМБр, применяя проверенную временем МТ-12 "Рапира", нанес из засады сокрушительное огневое поражение по скоплению российской пехоты и уничтожил боевую машину противника".

На видео демонстрируется, как украинские защитники отслеживали передвижение врага. Для поражения противника применялась МТ-12 "Рапира" — 100-миллиметровое буксируемое противотанковое орудие советского производства. Первый удар пришелся мимо, после чего боевая машина оккупантов с личным составом внутри на время остановилась.

Видео дня

А когда она продолжила движение, бойцы 28-й бригады совершили прицельный залп и уничтожили врага. Точное количество ликвидированных рашистов не сообщается.

Потери России в Украине: последняя информация

Как сообщили в Генштабе ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники "минуснули" 123 080 российских оккупантов. За последние сутки эта статистика выросла на 900 противников.

Количество уничтоженной техники рашистов превысило 20 тысяч единиц, и оно постоянно растет. В перечень входят 3161 танк, 2154 артиллерийские системы, 290 самолетов и прочее.

В издании ВВС подсчитали, что в последние месяцы резко выросли потери среди заключенных из ЧВК "Вагнера". За сутки ВСУ ликвидируют не менее 450 завербованных зэков.

Вчера, 24 января, под Бахмутом "накрыли" наблюдательный пункт врага. Приблизительные потери среди оккупантов составили 25 человек.

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