Количество жертв среди мирного населения увеличивается.

В Харькове российские оккупанты разрушили около 2 тыс. домов и зданий, обстрелы города не прекращаются.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в ефире всеукраинского информационного марафона.

"Со вчерашнего дня намного больше стало обстрелов, причем постоянно - это жилые микрорайоны. На сегодняшний день разрушено 1644 жилых многоэтажных дома. Всего около 2000 зданий и сооружений разрушено российскими оккупантами… Обстрелы практически не прекращаются", - сказал он.

По словам Терехова, количество жертв среди мирного населения увеличивается, в том числе продолжают гибнуть дети.

"Есть жертвы среди мирного населения, к сожалению, среди жертв - дети. И одного мальчика, который вчера попал под обстрелы… Медики боролись за его жизнь, но раны были несовместимы с жизнью…", - констатировал городской голова Харькова.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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