Украинские защитники применили зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

В ночь на 10 августа российские оккупанты нанесли удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Атака продолжалась с 23:00 до 4:00. Всего российские оккупанты применили 10 ударных БПЛА Shahed-136/131", - уточнили в Воздушных силах.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено семь вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

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Также в Воздушных силах сообщили, что за минувшие сутки авиация Воздушных сил ВСУ осуществила более четырех десятков самолетовылетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.

Ночная атака на Украину

Ночью в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В частности, сообщалось, что угроза применения ударных БпЛА есть в Киеве, Черкасской, Кировоградской, Киевской (Белая Церковь), Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях.

В нескольких областях работали силы противовоздушной обороны. А позже стало известно, что во время ночной массированной атаки с применением ударных беспилотников, оккупанты попали по Ровенской области.

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