Оккупанты пытаются увеличить производство ракет.

Россия пытается увеличить количество ракет, за месяц изготавливает десятки "Калибров". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия как государство-террорист "разговаривает на языке террора". По его словам, президент России Владимир Путин на различных мероприятиях цинично заявляет, что его режим готов к мирным переговорам, а в это же время готовится следующий террористический удар по гражданским объектам в Украине.

Юсов отметил, что Россия на сегодня не только имеет остатки ракет, но и наладила их производство, пытаются увеличить мощности.

Видео дня

"Налажено производство новых [ракет] и они работают над тем, чтобы пробовать его увеличивать. Если говорить об "Искандерах", то это значительно больше, чем "Калибров". Фактически все, что сейчас производится, все сразу и выпускается российскими террористами по Украине", – подчеркнул Юсов.

Он отметил, что Россия за месяц изготавливает десятки "Калибров", тогда как с "Кинжалами" и "Искандерами" ситуация для россиян хуже - их выпускают единицы в месяц.

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", которые используются для атак по Украине, а также возобновила использование комплексов "Бастион".

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что Россия уже использовала модернизированную ракету Х-32 , которая является модернизированной версией Х-22. Она имеет большую дальность и, вероятно, точность выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22.

Вас также могут заинтересовать новости: