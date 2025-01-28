Александр Матяш связывает проблему с мобилизацией отсутствующей системы, которая бы донесла до общественности, что воевать будут все.

В войне России против Украины должны воевать все, каждый в соответствии со своими возможностями, заявил военнослужащий ВСУ Александр Матяш в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, в противном случае мы не победим. Матяш отметил, что это должно быть донесено до граждан.

"У нас должно быть объявлено, что воевать в этой войне будут все. Каждый на своем месте. Если человек ограниченно пригоден, он будет выполнять свои функции согласно своим возможностям, будет работать или в штабе, или в ТЦК и СП, или в учебном центре. Если человек пригоден для полноценной службы в армии, он будет служить", - отметил Матяш.

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По его мнению, люди должны иметь определенный промежуток времени для того, чтобы подготовиться к началу службы:

"Он получил повестку не сегодня на сегодня, а у него указана дата его мобилизации через 7-10-12 месяцев. То есть у него есть время лично подготовиться".

Военный также обратил внимание на проблему личной ответственности украинцев.

"Я очень много сталкиваюсь с солдатами и какие-то из этих людей возлагают вину и ответственность за свою жизнь на третьих лиц: "Меня не научили". Скажите мне, пожалуйста, в нашей стране продолжается 10 лет война. Кто должен был научить тебя? Почему я, господин капитан, который сидит рядом со мной, господин подполковник в течение этого времени готовились, покупали оружие, проходили курсы такмеда, изучали тактику? Это проблема общая", - сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что люди разные и среди тех, кого сейчас мобилизуют, есть мотивированные.

"Но у нас отсутствует система, которая бы донесла до общественности, что мы воюем, война надолго и мы не победим, если к победе не будут привлечены все, каждый на своем уровне", - подчеркнул Матяш.

Возможность снижения мобилизационного возраста в Украине

Зарубежные партнеры подняли в Украине тему снижения мобилизационного возраста. В частности, 12 января с.г. советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявлял, что предельным пределом для мобилизационного возраста должно быть 18 лет. По его словам, такое решение сможет способствовать стабилизации ситуации на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом".

Вопрос вызвал дискуссии в украинском обществе. Президент Владимир Зеленский считает несправедливыми требования партнеров по снижению мобилизационного возраста в Украине на фоне нехватки оружия.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что в Украине нужно снижать мобилизационный возраст, однако необходимо создать ряд условий.

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