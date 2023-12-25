Понеся значительные потери на линии соприкосновения и репутационные в информпространстве, противник вернулся к предыдущим позициям.

Российские оккупанты накануне определенным образом изменили тактику, в частности, кроме штурмов на Левобережье и обстрелов населения, прибегли к откровенной дезинформации. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Говорится, что на этот раз оккупанты "отметились" не только огневым воздействием, но еще и попыткой информационного давления на местное население. В частности, агрессор совершил 23 штурма на левобережье Днепра и мощно разгонял дезинформацию об уничтожении систем противовоздушной обороны и современных истребителей в Одесской области.

"Понеся значительные потери, как боевые на линии соприкосновения, так и репутационные в информпространстве, противник вынужден был вернуться к предыдущим позициям", - отмечают в Силах обороны.

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В то же время оккупанты продолжают аэроразведку, разворачивают новые наблюдательные посты вместо уничтоженных, обстреливают из артиллерии и реактивных систем залпового огня мирное население Херсонщины и прибрежных громад Николаевщины. Также против мирных граждан российские военные используют дроны разного типа.

"За прошедшие боевые сутки противник совершил 9 артиллерийских обстрелов, трижды бил Херсона. Также были обстреляны Чернобаевка, Тягинка, Камышаны, Белозерка на Херсонщине, Очаков и акватория Днепро-Бугского лимана на Николаевщине. В результате вражеского огневого воздействия погиб гражданский человек, еще два человека ранены", - говорится в сообщении.

Во время этих обстрелов повреждена территория завода, жилая многоэтажка, более десятка частных домов, гражданский автомобиль, газопровод, высоковольтная линия электроснабжения и прилегающие линии теплоснабжения.

Как добавляется, со стороны противника продолжается террор гражданского населения дроновыми атаками. "За прошедшие сутки применили FPV-дроны, ударный БпЛА типа "Ланцет" и дроны различных модификаций. Зафиксировано 6 таких ударов и один сброс осколочного боеприпаса по населенным пунктам Саблуковка и Новоберислав Херсонской области", - отмечают в ВСУ.

Сейчас идет контрбатарейная борьба: подразделения Сил обороны держат оборону, наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

За минувшие сутки получено подтверждение ликвидации не менее четырех оккупантов, попадания в танк, четыре пушки, миномет и 11 единиц автобронетехники. Еще уничтожены три наблюдательных пункта. Доразведка по потерям врага продолжается.

В Черном море не утихает шторм. Корабельная группировка вражеского флота вместе с ракетоносителями свернута и в полном составе заведена в пункты базирования.

Российское ИПСО

Напомним, российские пропагандистские паблики отличились тем, что после сбития на Мариупольском направлении Су-34 РФ, заявили о якобы уничтожении в Украине нескольких самолетов F-16. Кремлевские пропагандисты называли разное количество истребителей - от 3 до сколько придет в голову. Также "рассказывали" об "уничтожении" в Одесском порту комплекса Patriot.

Сегодня спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат все заявления высмеял.

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